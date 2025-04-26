AUMENTANO LE TEMPERATURE ED INIZIANO I PRIMI INCENDI: FIAMME A PATERNÒ SUL CORSO ITALIA

Paternò, 26 aprile 2025 – Con l’aumento delle temperature tornano anche i primi roghi stagionali. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile, un incendio ha interessato una vasta area di sterpaglie e r...

Paternò, 26 aprile 2025 – Con l’aumento delle temperature tornano anche i primi roghi stagionali. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile, un incendio ha interessato una vasta area di sterpaglie e rovi sul Corso Italia, nei pressi dello svincolo di Paternò della superstrada.

Una densa colonna di fumo grigio si è alzata in cielo, ben visibile anche a notevole distanza, destando preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento caldo, si sono rapidamente propagate lungo la scarpata adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano feriti né danni a strutture, ma l’episodio riaccende l’attenzione sul rischio incendi legato al cambiamento climatico e all’innalzamento anticipato delle temperature.

Autorità e protezione civile invitano i cittadini alla massima prudenza, in particolare nei prossimi giorni, quando il caldo è destinato ad aumentare ulteriormente.