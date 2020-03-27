AUMENTO DEI PREZZI NEI SUPERMERCATI E MUSUMECI MANDA IL CORPO FORESTALE
È caro prezzi in Sicilia dopo il blocco degli spostamenti e la difficoltà di mettere in movimento le merci. I supermercati sono stati presi d’assalto in questi giorni di emergenza ma sono state tante le segnalazioni di merci che hanno subito un forte rincaro.
Un aumento dei prezzi ingiustificato che non fa altro che gravare sulle tasche dei siciliani alle prese con una crisi senza precedenti.
Il presidente della Regione Musumeci ha annunciato da domani controlli sui prezzi dei prodotti agroalimentari.
Il Nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del Corpo forestale della Regione Siciliana inizierà nelle province dell’Isola controlli a campione sui prezzi dei prodotti del settore.
«Un’operazione – spiega il presidente Musumeci – che tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, a causa dell’emergenza provocata dal Coronavirus, c’è stata purtroppo una ingiustificata corsa collettiva per riempire le dispense. Non vorremmo che qualcuno ne abbia approfittato per operare inammissibili rincari e vigileremo affinchè ciò non accada e per colpire, eventualmente, i trasgressori».
Gli uomini della Forestale, guidati da Luca Ferlito, opereranno sia sulle piattaforme della grande distribuzione, sia in diversi punti vendita.