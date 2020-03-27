AUMENTO DEI PREZZI NEI SUPERMERCATI E MUSUMECI MANDA IL CORPO FORESTALE

È caro prezzi in Sicilia dopo il blocco degli spostamenti e la difficoltà di mettere in movimento le merci. I supermercati sono stati presi d’assalto in questi giorni di emergenza ma sono state tante...

A cura di Redazione 27 marzo 2020 20:28

