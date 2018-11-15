AUMENTO VITTIME STRADA SICILIA NEL 2017

Nel 2017 si sono verificati in Sicilia 11.056 incidenti stradali che hanno causato la morte di 208 persone e il ferimento di altre 16.457. Rispetto al 2016, gli incidenti mostrano un segnale di riduzi...

Nel 2017 si sono verificati in Sicilia 11.056 incidenti stradali che hanno causato la morte di 208 persone e il ferimento di altre 16.457. Rispetto al 2016, gli incidenti mostrano un segnale di riduzione (-0,1%) e anche i feriti diminuiscono (-0.9%). Il numero delle vittime della strada, invece, aumenta dell'8,3%, in misura superiore al dato nazionale (2,9%). Il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente (41,3%). Lo rileva un focus dell'Istat. In Sicilia nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 23,6%, più della media nazionale (-42,0%). Tra il 2010 ed il 2017 si registrano variazioni, rispettivamente, di -25,4% e -17,9%. L'incidentalità aumenta sulla A19 e sulla A20 e per le Strade Statali è più elevata sulle SS115, SS113 e SS121. La pericolosità è alta lungo la statale 417 che collega Catania a Gela e la strada statale Ragusana 194 che collega Catania a Ragusa.(ANSA).