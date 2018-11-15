95047

AUMENTO VITTIME STRADA SICILIA NEL 2017

15 novembre 2018 13:07
Nel 2017 si sono verificati in Sicilia 11.056 incidenti stradali che hanno causato la morte di 208 persone e il ferimento di altre 16.457. Rispetto al 2016, gli incidenti mostrano un segnale di riduzione (-0,1%) e anche i feriti diminuiscono (-0.9%). Il numero delle vittime della strada, invece, aumenta dell'8,3%, in misura superiore al dato nazionale (2,9%). Il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente (41,3%). Lo rileva un focus dell'Istat. In Sicilia nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 23,6%, più della media nazionale (-42,0%). Tra il 2010 ed il 2017 si registrano variazioni, rispettivamente, di -25,4% e -17,9%. L'incidentalità aumenta sulla A19 e sulla A20 e per le Strade Statali è più elevata sulle SS115, SS113 e SS121. La pericolosità è alta lungo la statale 417 che collega Catania a Gela e la strada statale Ragusana 194 che collega Catania a Ragusa.(ANSA).

