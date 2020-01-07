AUSTRALIA IN FIAMME, STRAGE DI CANGURI PER GLI INCENDI: CENTINAIA DI CARCASSE AI BORDI DELLE STRADE

ATTENZIONE: IMMAGINI FORTI CHE POSSONO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA'Gli incendi che devastano l'Australia stanno facendo strage anche di animali. Gli esperti dell’Università di Sydney stimano che ne s...

ATTENZIONE: IMMAGINI FORTI CHE POSSONO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA'



Gli incendi che devastano l'Australia stanno facendo strage anche di animali. Gli esperti dell’Università di Sydney stimano che ne siano morti quasi 500 milioni, tra uccelli, rettili e mammiferi. In queste immagini che arrivano da Batlow, cittadina del Nuovo Galles del Sud, le strade si sono trasformate in un vero e proprio cimitero con carcasse di koala e canguri, animali simbolo del Paese.