Auto all'interno del cimitero di Paternò: "Sono tutte autorizzate?" Arriva la segnalazione dei cittadini

La denuncia è giunta questa mattina alla redazione di 95047.it. I cittadini chiedono maggiori controlli e provvedimenti per limitare l'accesso ai soli veicoli autorizzati.

È arrivata questa mattina alla redazione di 95047.it una segnalazione da parte di alcuni cittadini che denunciano una situazione ritenuta ormai fuori controllo all'interno del cimitero comunale di Paternò.

È importante precisare che dalla fotografia allegata non è possibile stabilire se le auto presenti siano autorizzate o meno ad accedere all'interno del cimitero. La segnalazione ricevuta riguarda una situazione che, secondo quanto riferito dai cittadini, si ripeterebbe con frequenza e vedrebbe anche l'ingresso di veicoli non autorizzati.

Secondo il racconto inviato alla nostra redazione, sarebbe sempre più frequente la presenza di automobili che transitano lungo i viali del camposanto, creando disagi a chi si reca in visita ai propri cari.

I segnalanti sostengono che molti automobilisti entrerebbero con le motivazioni più disparate, sentendosi autorizzati a circolare all'interno della struttura. Inoltre, riferiscono che chi prova a richiamare il rispetto delle regole rischierebbe anche di essere aggredito verbalmente.

Per questo motivo viene rivolto un appello agli uffici competenti affinché vengano adottate misure semplici ma efficaci per limitare l'accesso ai soli mezzi autorizzati. Tra le proposte avanzate vi sono l'installazione di un paletto, di un tornello o di un sistema di chiusura all'ingresso sud del cimitero, così da impedire l'ingresso indiscriminato delle auto.

L'auspicio dei cittadini è che questa segnalazione possa sensibilizzare chi di competenza e portare all'adozione di provvedimenti concreti, garantendo maggiore sicurezza, ordine e rispetto in un luogo dedicato al ricordo dei propri cari.