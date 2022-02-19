AUTO BRUCIATE E PALAZZO ANNARITE A MOTTA SANT ANASTASIA
Paura questa notte a Motta Sant'Anastasia per un incendio che ha coinvolto quattro autovettureLe fiamme hanno coinvolto quattro autovetture, tre sono andate completamente distrutte. IIntervento dei vi...
Paura questa notte a Motta Sant'Anastasia per un incendio che ha coinvolto quattro autovetture
Le fiamme hanno coinvolto quattro autovetture, tre sono andate completamente distrutte. I
Intervento dei vigili del fuoco intorno alle ore 05 di questa mattina, 19 Febbraio 2022 L'incendio è divampato in via Garibaldi, in una zona centrale del paese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.
I mezzi coinvolti sono una Land Rover, una Dacia Duster, una Kia e una Renault Picasso - non hanno risparmiato due abitazioni al piano terra, che fortunatamente non erano abitate.
Completamente annerita la facciata delle abitazioni dove erano parcheggiate le auto. Intanto si indaga sulle cause del rogo, ancora da chiarire
Le fiamme hanno danneggiato anche la centralina delle condutture del gas, per cui si è reso necessario l'intervento della ditta specializzata.