AUTO CANNIBALIZZATA DA IGNOTI SULLA SP29II A SANTA MARIA DI LICODIA: UN ALTRO CASO DI VANDALISMO SU STRADA

L'ennesima segnalazione arriva da Santa Maria di Licodia dove, ignoti malviventi hanno preso di mira un'auto lungo la strada statale SP29ii, che collega Licodia a Biancavilla.

In un atto audace e apparentemente senza timore, i criminali hanno smontato praticamente l'intero veicolo sul posto, asportando sportelli e cofano.

L'episodio ha destato preoccupazione e indignazione tra i residenti della zona, che si chiedono come sia possibile che atti del genere possano verificarsi in una strada così frequentata.