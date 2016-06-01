Auto capotta su A18, 1 morto e 3 feriti
Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull'autostrada Catania-Messina, tra gli svincoli di Acireale e Giarre. Le quattro persone erano a bordo di un'auto che, pe...
A cura di Redazione
01 giugno 2016 20:42
Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull'autostrada Catania-Messina, tra gli svincoli di Acireale e Giarre. Le quattro persone erano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro lo spartitraffico, capotando. La vittima era una passeggera. Secondo i primi rilievi della polizia stradale sarebbe stato un incidente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi. Il traffico sull'A18 procede lentamente. (ANSA).