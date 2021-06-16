AUTO CON BARCA TRASPORTATA SUL CARRELLO PRECIPITA DAL VIADOTTO SULLA MESSINA PALERMO, UN MORTO

FLASHUn altro gravissimo incidente sulle strade siciliane nella giornata di oggi 16 Giugno 2021.Dopo la notizia dell'incidente sull' A19 Catania Palermo, un ennesimo incidente stradale si è verificat...

FLASH

Un altro gravissimo incidente sulle strade siciliane nella giornata di oggi 16 Giugno 2021.

Dopo la notizia dell'incidente sull' A19 Catania Palermo, un ennesimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sull'A20, la Messina- Palermo nei pressi dello svincolo Milazzo.

Una Land Rover con carrello trasportante un mezzo nautico, in transito verso Messina, è uscita fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto.

Uno dei due occupanti , una donna purtroppo è deceduta mentre l’altro è stato estratto vivo dalle lamiere e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.

Secondo quanto si è appreso i due risiedono nella provincia di Catania .Al momento non si conoscono le generalità.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Sul posto gli operatori del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco.