AUTO CONTRO GUARD RAIL ALLO SVINCOLO PALAZZOLO

FLASHEnnesimo incidente nella giornata di oggi, 25 Gennaio 2023 sulla superstrada 121.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22.30 all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione CataniaAd ess...

25 gennaio 2023 22:56
FLASH

Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 25 Gennaio 2023 sulla superstrada 121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22.30 all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania

Ad essere coinvolta una autovettura, una Nissan Micra che per cause in via di accertamento è andata a sbattere violentemente contro il guard rail dello svincolo per poi terminare la sua corsa nel guard rail opposto.

Sul posto è intervenuta l'equipe medico sanitaria del 118 per i primi soccorsi dei coinvolti di cui al momento non si conoscono generalità, nè condizioni

Dalle prime informazioni, pare che le condizioni del conducente, un uomo di 45 anni non sarebbero gravi.

Per tutti i rilievi del sinistro sono presenti i carabinieri.

Il tratto interessato sta subendo rallentamenti alla circolazione.

