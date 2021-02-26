AUTO CONTRO GUARD-RAIL SULLA SS 121, RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA

FLASHUn incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13, sul SS 121 in direzione Catania all'altezza del ponte Graci in territorio di Belpasso.Ad essere coinvolta una autovettura, una Lancia Yp...

FLASH

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13, sul SS 121 in direzione Catania all'altezza del ponte Graci in territorio di Belpasso.

Ad essere coinvolta una autovettura, una Lancia Ypsilon, che per cause ancora in via di accertamento è andata a sbattere contro il guard rail centrale.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro ed i feriti coinvolti nell'incidente. Sul posto un'ambulanza del 118.

Si segnalano disagi alla circolazione e rallentamenti in direzione Catania