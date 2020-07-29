95047

AUTO CONTRO GUARD RAIL SULLA SS121, FERITO

Incidente intorno alle ore 11 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente, in direzione Catania

Secondo le primissime informazioni ,si tratterrebbe di un incidente autonomo, che ha coinvolto una Lancia Lybra.

Per cause in via d'accertamento, il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro il guard rail,.

Sul posto due ambulanze che stanno prestando le cure del caso ai feriti , sul posto presente una pattuglia della Polizia.

Al momento si segnalano rallentamenti sul luogo del sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

