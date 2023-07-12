AUTO CONTRO GUARDRAIL NELLO SVINCOLO DI PATERNÒ

Un incidente autonomo è avvenuto poco fa, nello svincolo di uscita verso Paternò della Ss 284. Per cause sconosciute una Fiat 500 XL, ha urtato contro il muretto che delimita la carreggiata, bloccando...

Per cause sconosciute una Fiat 500 XL, ha urtato contro il muretto che delimita la carreggiata, bloccando l’accesso e con la vettura che ha riportato pesanti danni. Nessuna ferita per il conducente.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, per eseguire i necessari rilievi.

Pesanti rallentamenti per il traffico, sia per il restringimento dovuto all’incidente, sia per il notevole afflusso del traffico con l’incidente che ha coinciso con l’orario di rientra dal lavoro per molti utenti.

Lunghe code sul lato che proviene da Catania