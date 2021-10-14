AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNÒ

95047

14 ottobre 2021 19:22
Ennesimi disagi nella giornata di oggi , 14 ottobre 2021, sulla ss121.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 18:45 nel tratto tra lo svincolo di Piano tavola e Belpasso zona industriale in direzione Paternò

Per cause ancora in via di accertamento un autovettura una Opel è andata a sbattere contro il guard rail laterale fermando lì la sua corsa.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente dell'autovettura.

Si registrano lunghe file e disagi alla circolazione nel tratto interessato.

