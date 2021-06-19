AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO MISTERBIANCO QUESTA MATTINA
Incidente intorno alle ore 07.30 di oggi 19 Giugno 2021 sulla superstrada ss121.
La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, Intervento di Vigili del fuoco e ambulanza del 118.
L'auto stava procedendo in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia. Apparentemente senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha impattato sul guard rail.
Immediato l’intervento dei Pompieri che hanno soccorso il conducente e messo in sicurezza la vettura. Sul posto un ambulanza per prestare i primi soccorsi.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente
Nel tratto interessato dal sinistro si sono verificati rallentamenti per permettere le operazioni in sicurezza
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO