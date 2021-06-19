95047

AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO MISTERBIANCO, SOCCORSI SUL POSTO

19 giugno 2021 08:30
AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO MISTERBIANCO, SOCCORSI SUL POSTO -
News
FLASH

Incidente intorno alle ore 07.30 di oggi 19 Giugno 2021 sulla superstrada ss121.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, Intervento di Vigili del fuoco e  ambulanza del  118.

L'auto stava procedendo in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia. Apparentemente senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha impattato sul guard rail.

Immediato l’intervento dei Pompieri che hanno soccorso il conducente e messo in sicurezza la vettura. Sul posto un ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Al momento non si conoscono le condizioni del ferito.

Nel tratto interessato dal sinistro si segnalano rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

