AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi 3 aprile 2022 sulla SS 121, all' altezza dello svincolo piano Tavola in direzione PaternòAd essere coinvolte due autovetture e per cau...
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi 3 aprile 2022 sulla SS 121, all' altezza dello svincolo piano Tavola in direzione Paternò
Ad essere coinvolte due autovetture e per cause ancora in via di accertamento una Fiat 500 è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail laterale in corsia di sorpasso.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, secondo le informazioni in nostro possesso per una persona si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure ed i controlli del caso.
Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale di Belpasso ed i Carabinieri.
Il tratto interessato ha subito leggeri rallentamenti.