AUTO CONTRO IL MURO SULLA SP56II IN TERRITORIO DI BELPASSO
Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi nella serata di oggi, 18 Marzo 2023 sulla sp56ila strada che collega Belpasso con Camporotondo Etneo.
Il conducente di una Fiat 600 per cause in via d’accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto è andato a sbattere violentemente conto il muro che costeggia la strada.
Ferito il conducente del mezzo , un 70enne della zona che è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale per le cure ed i dovuti accertamenti del caso.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
La strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.