AUTO CONTRO MURO IN ZONA PALAZZOLO, DONNA FERITA

Incidente stradale oggi, 08 luglio2024 , lungo la SP 229 che collega la contrada Palazzolo al centro commerciale.

Una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, è andata a sbattere violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata.

Nell'impatto è rimasta ferita una donna, prontamente trasferita all'ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate dalla vittima.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti le autorità , che ha hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.