AUTO CONTRO MURO NELLA NOTTE A BRONTE: MORTA 46ENNE, FERITI MARITO E 2 FIGLI

Un incidente mortale si è verificato stanotte intorno alle 2.30 in contrada Cantera sulla Sp 211 in territorio di Bronte. Ancora non si conoscono molti particolari della vicenda, ma da una prima ricostruzione sembra che l’incidente sia stato autonomo. Una Volkswagen Golf guidata da un Maniacese di 48 anni, per cause sconosciute è andato a sbattere contro un muretto che delimita la strada.

Lo schianto è stato fatale per la moglie, una 46enne, che purtroppo è deceduta sul colpo. Sulla macchina viaggiavano anche i figli della coppia rimasti leggermente feriti. Più grave il marito che è stato trasferito in ambulanza a Catania dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Sul posto i carabinieri di Bronte e Randazzo, i vigili del fuoco di Randazzo e le ambulanze del 118 di Adrano, Bronte, Maletto e Maniace. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi.