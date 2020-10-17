AUTO CONTRO MURO SULLA PALERMO-CATANIA: A BORDO DUE PARROCI, UNO È IN GRAVI CONDIZIONI

Terribile incidente questa mattina sulla A19 all'altezza dello svincolo per Resuttano, in direzione Palermo. Due parroci, provenienti da Acireale e diretti a Palermo, si trovavano a bordo di una Opel...

Terribile incidente questa mattina sulla A19 all'altezza dello svincolo per Resuttano, in direzione Palermo. Due parroci, provenienti da Acireale e diretti a Palermo, si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando il conducente, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un muro.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Caltanissetta e l'elicottero del 118. Il conducente, che è rimasto gravemente ferito, è stato intubato e trasportato a Palermo in codice rosso. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada attualmente a doppio senso di marcia. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.