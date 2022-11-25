AUTO CONTRO UN SEMAFORO, MORTO SUI VIALI DI BOLOGNA UN 76ENNE ORIGINARIO DI CATANIA

Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio in viale Gozzadini, a Bologna, all'altezza di Porta Santo Stefano.Un uomo di 76 anni, Giovanni Bottari, alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo d...

Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio in viale Gozzadini, a Bologna, all'altezza di Porta Santo Stefano.

Un uomo di 76 anni, Giovanni Bottari, alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'utilitaria che è andata a schiantarsi contro un palo semaforico.

Ferito gravemente, è deceduto durante il trasporto in ambulanza all'ospedale.

Il 76enne era originario di Catania ma era da tempo residente a Bologna. Vista la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore.

Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale.