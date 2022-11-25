95047

AUTO CONTRO UN SEMAFORO, MORTO SUI VIALI DI BOLOGNA UN 76ENNE ORIGINARIO DI CATANIA

Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio in viale Gozzadini, a Bologna, all'altezza di Porta Santo Stefano.Un uomo di 76 anni, Giovanni Bottari, alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo d...

25 novembre 2022 14:56
Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio in viale Gozzadini, a Bologna, all'altezza di Porta Santo Stefano.

Un uomo di 76 anni, Giovanni Bottari, alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'utilitaria che è andata a schiantarsi contro un palo semaforico.

Ferito gravemente, è deceduto durante il trasporto in ambulanza all'ospedale.
Il 76enne era originario di Catania ma era da tempo residente a Bologna. Vista la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore.

Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale.

