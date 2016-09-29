Auto contromano: incidente sulla rampa di Etnapolis
Scontro tra due vetture
A cura di Redazione
29 settembre 2016 12:45
95047.it [FLASH] Scontro tra due vetture attorno a mezzogiorno di oggi sulla rampa che porta al centro commerciale Etnapolis di Belpasso. Una delle due auto avrebbe imboccato contromano la rampa causando un impatto inevitabile. Non si registrano feriti anche se in via precauzionale sul posto si è portata un’ambulanza del 118.
Ad intervenire anche una pattuglia della Polizia Stradale.