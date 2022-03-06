AUTO CONTROMANO SULLA A1 PROVOCA UNA STRAGE: TRE MORTI E DUE FERITI

È stata un'auto entrata contromano in autostrada a scatenare l'incidente che ieri sera ha coinvolto altre due auto e provocato tre morti e due feriti gravi lungo il tratto casertano della A1, tra Capu...

È stata un'auto entrata contromano in autostrada a scatenare l'incidente che ieri sera ha coinvolto altre due auto e provocato tre morti e due feriti gravi lungo il tratto casertano della A1, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, in direzione di Napoli.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia Stradale di Caserta, sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta per liberare i feriti dagli abitacoli. Dalle indagini della polizia stradale è emerso che l'auto contromano, con a bordo due uomini entrambi deceduti, ha imboccato l'autostrada al casello di Santa Maria Capua Vetere, risalendo verso nord in senso contrario alla marcia, e impattando frontalmente un'altra vettura il cui conducente è morto; anche una terza auto è rimasta coinvolta e gli occupanti sono rimasti feriti