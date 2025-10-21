Auto elettriche, scatta il click day: fino a 11.000 euro di incentivi per chi presenta la domanda dal 22 ottobre

Il 22 ottobre 2025 rappresenta una data cruciale per chi intende acquistare un’auto elettrica in Italia. Alle ore 12 scatterà ufficialmente il “click day”, ovvero l’apertura della piattaforma online p...

Il 22 ottobre 2025 rappresenta una data cruciale per chi intende acquistare un’auto elettrica in Italia. Alle ore 12 scatterà ufficialmente il “click day”, ovvero l’apertura della piattaforma online per richiedere gli incentivi statali dedicati alla mobilità sostenibile.

La procedura avverrà attraverso il portale Sogei, accessibile dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta di un’occasione molto attesa, poiché i fondi disponibili saranno assegnati in ordine cronologico e potrebbero esaurirsi in poche ore.

Gli importi degli incentivi

Il contributo massimo previsto per i privati è fino a 11.000 euro per chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro. L’importo varia in base a:

Tipologia di veicolo acquistato;

Eventuale rottamazione di un mezzo fino a Euro 5;

Residenza in aree urbane funzionali.

Possono accedere agli incentivi anche le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri elettrici.

Documenti necessari

Per evitare intoppi durante la procedura, è consigliabile preparare con largo anticipo tutta la documentazione richiesta:

Documento d’identità valido

Codice fiscale

Certificazione ISEE (per contributo massimo)

Documento di proprietà del veicolo da rottamare (se previsto)

Visura camerale (per microimprese)

Preventivo o contratto d’acquisto del veicolo elettrico

Come funziona la procedura

Accesso alla piattaforma Sogei tramite SPID, CIE o CNS Compilazione della domanda con dati personali e veicolo Caricamento dei documenti richiesti in formato PDF o JPEG Invio della richiesta: i fondi saranno erogati secondo l’ordine di arrivo.

Corsa contro il tempo

Il click day è letteralmente una gara di velocità: per questo è consigliabile testare l’accesso alla piattaforma nei giorni precedenti e seguire i video tutorial ufficiali messi a disposizione per agevolare gli utenti.

Per aggiornamenti ufficiali e nuova data di apertura, è possibile consultare il portale: www.mase.gov.it.