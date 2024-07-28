AUTO FINISCE CONTRO UN MURO A TREMESTIERI ETNEO: CONDUCENTE FERITO

Tremestieri Etneo, 28 luglio 2024 – Questa mattina, un grave incidente si è verificato a Tremestieri Etneo che ha coinvolto una Skoda Fabia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle au...

Tremestieri Etneo, 28 luglio 2024 – Questa mattina, un grave incidente si è verificato a Tremestieri Etneo che ha coinvolto una Skoda Fabia.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l'auto, mentre percorreva Via Etnea, è andata a sbattere violentemente contro il muro che delimita la carreggiata, terminando la sua corsa al centro della strada.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito nell'incidente.

Dopo le prime cure ricevute dai sanitari accorsi sul posto, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Al momento, non sono disponibili informazioni precise sulla gravità delle ferite riportate.

L'impatto è stato talmente violento da causare l'esplosione degli airbag all'interno del veicolo.

Per permettere le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell'incidente e determinare le eventuali responsabilità.