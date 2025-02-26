AUTO FINISCE CONTRO UN NEGOZIO A SANTA MARIA DI LICODIA: FERITI CONDUCENTE E COMMERCIANTE

Santa Maria di Licodia, 26 febbraio 2025 – Poteva avere conseguenze ben più gravi il sinistro che si è verificato questa mattina in via Vittorio Emanuele, nel cuore della cittadina, dove una Lancia Y...

Santa Maria di Licodia, 26 febbraio 2025 – Poteva avere conseguenze ben più gravi il sinistro che si è verificato questa mattina in via Vittorio Emanuele, nel cuore della cittadina, dove una Lancia Y ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantata contro l’ingresso di un negozio di frutta e verdura.

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del veicolo vi era un uomo che, per cause ancora da accertare, potrebbe aver avuto un malore prima di perdere il controllo dell’auto. L’impatto ha travolto anche il titolare dell’attività commerciale, che in quel momento si trovava proprio all’ingresso del negozio.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti all’ospedale di Paternò per le cure necessarie.

Al momento, non si hanno informazioni precise sulle loro condizioni di salute, ma si apprende che il titolare dell’esercizio commerciale avrebbe riportato diverse ferite.

Gli agenti della Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, molti dei quali hanno assistito alla scena. Maggiori dettagli sulle condizioni dei feriti e sull’esito degli accertamenti delle forze dell’ordine potrebbero emergere nelle prossime ore.