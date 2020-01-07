AUTO FINISCE FUORI STRADA SULLA CATANIA-CALTAGIRONE, MORTO UN 41ENNE

Quattro morti in poche ore oggi in incidenti sulle strade siciliane.Stamattina, lungo la Strada Statale 385 Catania-Caltagirone è stata teatro di un incidente stradale autonomo avvenuto al km 24 in di...

Stamattina, lungo la Strada Statale 385 Catania-Caltagirone è stata teatro di un incidente stradale autonomo avvenuto al km 24 in direzione Palagonia.

A perdere la vita lo scordiense Massimiliano Gurrieri di 41 anni. L'uomo per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Ford Focus finendo in un terrapieno in un tratto di strada rettilineo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Augusta, competente per territorio.

Sull' autostrada Palermo-Trapani questa mattina, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo un uomo di 73 anni di Pantelleria, Giuseppe Brignone, è morto in un incidente schiantandosi con la sua Toyota Yaris contro un muretto.

E' rimasta gravemente ferita la moglie che è ricoverata nell'ospedale sant'Antonio Abate di Trapani.

Due persone, Simone Pipitò, 40 anni, palermitano e Serafino Colucci di 69 anni di San Biagio Platani (Ag), sono morte invece in un incidente sulla Palermo-Agrigento vicino allo svincolo di Villabate; erano alla guida di due auto, una Fiat Idea e una Fiat Punto, che si sono scontrate.