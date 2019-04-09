AUTO FINISCE IN SCARPATA NEI PRESSI DI SIGONELLA, NESSUN FERITO
A cura di Redazione
09 aprile 2019 14:02
Incidente autonomo, questa mattina intorno alle ore 06 nell'incrocio tra Sp106 e SP207 nei pressi della base di Sigonella.
Per cause in via d'accertamento una Chrysler ha perso il controllo andando a finire in una scarpata.
Per fortuna, nessuna grave conseguenza per l'autista, tanti danni materiali invece per l autovettura.
Sul posto la security di Sigonella e un ditta di pronto intervento di ripristino del manto stradale a mettere in sicurezza il guardrail , in attesa del ripristino.
