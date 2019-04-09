95047

AUTO FINISCE IN SCARPATA NEI PRESSI DI SIGONELLA, NESSUN FERITO

Incidente autonomo, questa mattina intorno alle ore 06 nell'incrocio tra Sp106 e SP207 nei pressi della base di Sigonella.Per cause in via d'accertamento una Chrysler ha perso il controllo andando a f...

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2019 14:02
AUTO FINISCE IN SCARPATA NEI PRESSI DI SIGONELLA, NESSUN FERITO -
News
Condividi

Incidente autonomo, questa mattina intorno alle ore 06 nell'incrocio tra Sp106 e SP207 nei pressi della base di Sigonella.

Per cause in via d'accertamento una Chrysler ha perso il controllo andando a finire in una scarpata.

Per fortuna, nessuna grave conseguenza per l'autista, tanti danni materiali invece per l autovettura.

Sul posto la security di Sigonella e un ditta di pronto intervento di ripristino del manto stradale a mettere in sicurezza il guardrail , in attesa del ripristino.

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047