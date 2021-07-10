AUTO FUORI STRADA FINISCE CONTO UN ALBERO SULLA SS121, UN FERITO

Grave incidente ieri sera, 09 Luglio 2021 intorno alle ore 23.30 sulla superstrada SS121.Per cause al momento non note, un autovettura con a bordo una persona, pochi metri dopo lo svincolo Palazzolo i...

Grave incidente ieri sera, 09 Luglio 2021 intorno alle ore 23.30 sulla superstrada SS121.

Per cause al momento non note, un autovettura con a bordo una persona, pochi metri dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada, andando a sbattere sul muretto che delimita la carreggiata prima di terminare la propria corsa contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la persona rimasta incastrata all’interno dall'abitacolo dell'autovettura incidentata e l’hanno affidata al personale del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze, per i primi controlli , successivamente è stato trasferito in ospedale per la gravità delle ferire riportate.

Sul posto anche i Carabinieri di Paternò per la gestione del traffico e per i rilievi del caso per stabilre l'esatta dinamica

La vegetazione ha con tutta probabilità attutito il colpo, evitandole conseguenze decisamente peggiori., non sarebbero coinvolti alti mezzi .

Il traffico è rimasto bloccato per circa un ora per consentire le operazioni di soccorso.

