AUTO IN FIAMME A BELPASSO, IL FUOCO RAGGIUNGE ANCHE LE TUBATURE DEL GAS

Paura per un auto in fiamme ieri sera, 20 Marzo 2022, intorno alle ore 18.30 in via Santa Maria di Licodia nel comune di Belpasso.

La vettura, per cause non note, ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore, e poi ha preso fuoco, che ha coinvolto anche il prospetto dell’abitazione e una tubazione del gas.

L’immediato intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò ha scongiurato il propagarsi delle fiamme.

Concluse le operazioni di spegnimento, i tecnici della rete gas, hanno messo in sicurezza la tubazione coinvolta.

Per fortuna, nessuna grave conseguenza per le persone.