AUTO IN FIAMME A PATERNÒ: PAURA NEL POMERIGGIO, SALVO IL CONDUCENTE

Paternò (CT), 24 giugno 2025 – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Paternò, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

L’incendio è divampato intorno alle ore 17 presso la rotonda tra via Alcide De Gasperi e via delle Arti e dei Mestieri.

Le cause del rogo non sono ancora note, ma secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sprigionate improvvisamente dal veicolo, che in quel momento stava percorrendo la rotonda.

Fortunatamente, il conducente si è accorto tempestivamente dell’accaduto ed è riuscito ad abbandonare l’auto prima che venisse completamente avvolta dal fuoco.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze più gravi.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’auto è andata distrutta.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato provocato da un guasto meccanico o da un corto circuito.