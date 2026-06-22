Auto in fiamme a San Gregorio: intervengono Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Paura nella serata di oggi lungo l'arteria che collega San Giovanni La Punta a San Gregorio. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale

SAN GREGORIO DI CATANIA – Momenti di apprensione nella serata di oggi in via Roma, a San Gregorio di Catania, dove una Mercedes Classe B è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l'incendio sarebbe stato provocato da un guasto al veicolo. L'episodio si è verificato lungo la strada alberata che collega San Giovanni La Punta a San Gregorio, una delle arterie più trafficate della zona.

Sul luogo dell'intervento sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Non si segnalano, al momento, persone ferite. Restano in corso gli accertamenti per confermare le cause dell'incendio.