Plaia di Catania, da oggi aperte le spiagge libere 1 e 3: ecco servizi e tariffe

Docce, bar, parcheggio custodito e servizio di salvataggio. La spiaggia libera n. 2 aprirà nei prossimi giorni.

Da oggi prendono ufficialmente il via i servizi nelle spiagge libere n. 1 e n. 3 della Plaia di Catania. Gli arenili comunali saranno aperti ogni giorno dalle ore 9 alle ore 19, offrendo ai cittadini e ai visitatori numerosi servizi per trascorrere l'estate in sicurezza e comfort.

L'annuncio è stato dato dall'assessore al Mare Andrea Guzzardi al termine degli interventi necessari per rendere pienamente funzionali le due aree destinate alla libera fruizione del mare.

La ditta incaricata del servizio ha completato l'allestimento delle strutture previste, comprese le aree con servizi igienici e docce, il punto ristoro con servizio bar, il parcheggio custodito, il servizio di salvataggio in mare, oltre ai percorsi e alle attrezzature dedicate all'accessibilità delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda il parcheggio custodito, le tariffe sono state fissate in 3 euro al giorno per le automobili e 2 euro per motocicli e scooter.

Bisognerà invece attendere ancora qualche giorno per l'apertura della spiaggia libera n. 2. L'assessore ha infatti spiegato che il rinvio è dovuto al completamento di alcuni adempimenti burocratici ancora in corso. L'attivazione del servizio è comunque prevista entro la prossima settimana.

Con l'apertura delle spiagge libere 1 e 3 entra così nel vivo la stagione balneare alla Plaia, uno dei luoghi più frequentati dell'estate catanese.