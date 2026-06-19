🔴🔴 ULTIM'ORA. Grave incidente a Belpasso, strada chiusa: sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri

🔴🔴 ULTIM'ORA GRAVE INCIDENTE A BELPASSO. In aggiornamento

BELPASSO – Grave incidente stradale nella serata di oggi a Belpasso, nella parte alta della Circonvallazione, precisamente in via Papa Giovanni Paolo II.

Al momento sono ancora pochi i dettagli sull'accaduto, ma secondo le prime informazioni raccolte sul posto sarebbero coinvolti uno o più veicoli.

L'impatto ha richiesto l'intervento di due ambulanze del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, giunti per prestare soccorso e gestire la viabilità.

La situazione è apparsa subito delicata, tanto che i soccorritori hanno operato a lungo sulla carreggiata. Al momento in cui scriviamo, la strada risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.

Non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica esatta dell'incidente, che è al vaglio delle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.