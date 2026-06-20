Paternò, auto in fiamme: sarebbe dolo, fermato un uomo.

Le fiamme sono divampate questa mattina, 20 giugno, intorno alle 7:30 nel quartiere Balatelle. Danneggiate altre due vetture e la facciata di un edificio. Indagano i Carabinieri.

Questa mattina, 20 giugno 2026, intorno alle ore 7:30, momenti di forte apprensione si sono registrati nel quartiere Balatelle di Paternò, dove un incendio ha coinvolto alcune auto parcheggiate nei pressi degli alloggi popolari.



Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate da una Fiat Panda in sosta e si sarebbero rapidamente propagate ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze, causando danni anche alla facciata dell'edificio davanti al quale erano posteggiate le auto.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.



Secondo quanto trapelato nelle prime ore successive all'episodio, sarebbe stato fermato un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio degli investigatori.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.



L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal fumo e dal forte odore provocato dall'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni ai veicoli coinvolti e alla facciata dell'edificio risultano significativi.



Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause del rogo.