I Carabinieri scelgono Paternò: il buongiorno d'Italia arriva dal Castello Normanno
Il Castello Normanno scelto come sfondo del tradizionale “Buongiorno” pubblicato sui canali social nazionali dell'Arma dei Carabinieri.
Paternò protagonista sui social nazionali dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina il profilo ufficiale dei Carabinieri ha pubblicato il tradizionale messaggio di buongiorno scegliendo come sfondo uno dei simboli più rappresentativi della città: il Castello Normanno.
Nello scatto condiviso sui social dell'Arma è immortalata una pattuglia davanti alla storica fortezza che domina il territorio paternese.
Ad accompagnare l'immagine la scritta: "Buongiorno da Paternò (CT)", seguita dagli hashtag istituzionali dell'Arma.
Un'immagine che offre visibilità alla città e a uno dei suoi monumenti più importanti, mostrando il Castello Normanno a migliaia di utenti che ogni giorno seguono i canali ufficiali dei Carabinieri.
Un piccolo ma significativo riconoscimento che porta ancora una volta Paternò sotto i riflettori nazionali.