Paternò, auto distrutta a martellate: i residenti, «Abbiamo paura anche di uscire di casa»

Auto devastata in pieno giorno in via Santa Margherita: vetri in frantumi e paura tra i residenti del quartiere.

Cresce la preoccupazione tra i residenti di via Santa Margherita, a Paternò, dopo l'ennesimo episodio che ha riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza nel quartiere.



Il fatto è venuto alla luce intorno alle ore 14:30, nei pressi della Chiesa dell’Annunziata, dove una Mercedes parcheggiata lungo la strada è stata gravemente danneggiata.

Le immagini mostrano numerosi vetri infranti, compreso il lunotto posteriore e diversi finestrini laterali, con frammenti di vetro sparsi sull'asfalto.



Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l'autore del gesto sarebbe un uomo che, in preda a un raptus, avrebbe colpito le auto con un martello. Un episodio che ha lasciato sgomenti i cittadini della zona, soprattutto perché non si tratterebbe del primo caso simile registrato negli ultimi tempi.



A preoccupare maggiormente è il clima di insicurezza che si respira tra gli abitanti del quartiere. Diversi residenti raccontano di avere paura ad uscire di casa o a lasciare le proprie auto in sosta, temendo che episodi del genere possano ripetersi.



Le fotografie documentano danni ingenti al veicolo, con tutti i vetri praticamente distrutti e costi di riparazione che si preannunciano elevati per il proprietario.



I residenti chiedono maggiore attenzione e controlli affinché simili episodi non si ripetano e per restituire serenità a chi vive quotidianamente nella zona.

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