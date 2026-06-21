Versilia, 17enne muore nello schianto con un SUV: arrestato 27enne originario di Catania

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nello scontro tra uno scooter e un SUV. Il conducente si è costituito dopo alcune ore.

Tragedia nella notte sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, dove un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino.

La vittima è Gabriele Martini, giovane residente a Viareggio, che viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico 18enne. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato violentemente contro un SUV con targa svizzera nei pressi della nota discoteca Twiga.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il SUV avrebbe effettuato un'inversione a "U" poco prima dell'impatto. Lo schianto è stato devastante: per il 17enne non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. L'amico che viaggiava con lui è stato invece soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa tramite l'elisoccorso Pegaso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Dopo l'incidente, gli occupanti del SUV si sarebbero allontanati dal luogo dello schianto senza prestare soccorso ai due giovani. Le indagini avviate dai Carabinieri, supportate dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di ricostruire rapidamente i fatti.

Nel corso della giornata si è costituito il presunto conducente del veicolo, Luigi Giordano, 27 anni, originario di Catania, residente nel Milanese e domiciliato nel Canton Ticino. L'uomo è stato arrestato e sottoposto agli accertamenti previsti, compresi alcol test ed esami tossicologici.

Il 27enne era in compagnia di due donne, anch'esse identificate successivamente dai Carabinieri e denunciate per omissione di soccorso. Gli investigatori stanno continuando a ricostruire nel dettaglio il comportamento dei presenti dopo il tragico incidente.

Per il conducente potrebbero essere contestati i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La notizia della morte di Gabriele Martini ha profondamente colpito la comunità di Viareggio. Il giovane frequentava il liceo scientifico sportivo Carlo Piaggia, lavorava come aiuto bagnino durante la stagione estiva ed era conosciuto anche nell'ambiente sportivo per aver militato nel Vela Basket di Camaiore.

Sulla dinamica dell'incidente proseguono gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria..