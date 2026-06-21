Belpasso, coppia sorpresa in atteggiamenti intimi nell'area verde del centro commerciale

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22 nei pressi del centro commerciale. La zona era ancora frequentata da famiglie, giovani e bambini.

BELPASSO – Una scena insolita ha attirato l'attenzione di diverse persone nella serata di sabato, intorno alle ore 22, nei pressi di un centro commerciale di Belpasso. L'episodio è stato ripreso e il video è disponibile all'interno di questo articolo.

Secondo quanto documentato dalle immagini, una coppia sarebbe stata sorpresa mentre si trovava in atteggiamenti intimi all'interno dell'area verde adiacente alla struttura.

A rendere particolare l'episodio sarebbe stato anche il contesto in cui si è verificato. Complice il caldo del sabato sera e le temperature particolarmente elevate registrate negli ultimi giorni, la zona era ancora frequentata da numerose famiglie, giovani e bambini che stavano trascorrendo la serata all'aperto tra passeggiate, shopping e momenti di svago nei pressi del centro commerciale.

La coppia si sarebbe appartata non lontano dalle aree maggiormente frequentate, attirando l'attenzione di alcuni presenti che si sono accorti di quanto stava accadendo. La scena, durata alcuni minuti, avrebbe suscitato curiosità e sorpresa tra diverse persone presenti nella zona, alcune delle quali si sarebbero fermate ad osservare quanto stava accadendo.

L'episodio sarebbe avvenuto in una delle aree verdi che costeggiano la struttura commerciale, un luogo solitamente frequentato da famiglie e giovani soprattutto nelle ore serali. Proprio la presenza di numerose persone nei dintorni avrebbe reso la situazione particolarmente evidente.Resta comunque un episodio che ha attirato l'attenzione di molti presenti durante la serata di sabato.