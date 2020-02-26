95047

AUTO IN FIAMME IERI SERA A PIANO TAVOLA

Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 23.30 in via Rosolino Pilo a Piano Tavola,  per l’incendio di una Peugeot 106La squadra dei pompieri sul post...

A cura di Redazione Redazione
26 febbraio 2020 09:19
AUTO IN FIAMME IERI SERA A PIANO TAVOLA -
Dintorni
Condividi

Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 23.30 in via Rosolino Pilo a Piano Tavola,  per l’incendio di una Peugeot 106

La squadra dei pompieri sul posto  ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo coinvolto e per fortuna senza nessuna conseguenza per le persone.

L’auto ha subito ingenti danni.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047