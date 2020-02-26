AUTO IN FIAMME IERI SERA A PIANO TAVOLA

Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 23.30 in via Rosolino Pilo a Piano Tavola, per l’incendio di una Peugeot 106La squadra dei pompieri sul post...

La squadra dei pompieri sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo coinvolto e per fortuna senza nessuna conseguenza per le persone.

L’auto ha subito ingenti danni.