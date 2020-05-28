AUTO IN FIAMME IERI SERA, IN CONTRADA ROTONDELLA. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
28 maggio 2020 10:01
I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti questa sera, intorno alle ore 21 sulla Strada Provinciale 77, in Contrada Rotondella, in territorio di Belpasso, a causa di un incendio che ha completamente distrutto un’autovettura in transito. L’incendio, sviluppatosi probabilmente a causa di un guasto al motore, ha avvolto e distrutto l’autovettura in pochi minuti.
Illeso il conducente.
