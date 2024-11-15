AUTO IN FIAMME IN CONTRADA PALAZZOLO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Questa mattina un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Gaspare Gozzi, presso contrada Palazzolo, nel comune di Belpasso. L’incidente, le cui cause restano al momento sconosciute, ha destato l’atte...

Questa mattina un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Gaspare Gozzi, presso contrada Palazzolo, nel comune di Belpasso. L’incidente, le cui cause restano al momento sconosciute, ha destato l’attenzione dei residenti, che hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando così che l’incendio potesse estendersi o causare ulteriori danni.

Grazie alla loro rapidità, l’intervento ha scongiurato il coinvolgimento di altre auto o strutture vicine.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo, al momento ignote.

Non si esclude alcuna ipotesi, e sarà compito degli esperti stabilire se si tratti di un guasto meccanico, un corto circuito o di altri fattori.