AUTO IN FIAMME IN TANGENZIALE DI CATANIA - LE FOTO

 Un'autovettura Suzuki Vitara ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli di San Gregorio e Misterbianco, sulla corsia in direzione Sud.Per l'occupante de...

19 settembre 2018 15:18
Un'autovettura Suzuki Vitara ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli di San Gregorio e Misterbianco, sulla corsia in direzione Sud.

Per l'occupante della vettura ed il suo cane, solo una grande paura e nessuna conseguenza.

Le fiamme sono state domate da una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Sede Centrale di Catania [allegata clip video dell'arrivo sul posto della squadra].

In corso di accertamento i motivi per cui l'autovettura ha preso fuoco.

