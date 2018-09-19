AUTO IN FIAMME IN TANGENZIALE DI CATANIA - LE FOTO
A cura di Redazione
19 settembre 2018 15:18
Un'autovettura Suzuki Vitara ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli di San Gregorio e Misterbianco, sulla corsia in direzione Sud.
Per l'occupante della vettura ed il suo cane, solo una grande paura e nessuna conseguenza.
Le fiamme sono state domate da una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Sede Centrale di Catania [allegata clip video dell'arrivo sul posto della squadra].
In corso di accertamento i motivi per cui l'autovettura ha preso fuoco.
