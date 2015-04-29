Auto in fiamme in via Pitrè: un'altra incastrata dov'erano stati rubati i copritombino

In entrambi i casi, intervento dei carabinieri

95047.it Due episodi diversi la notte scorsa con, in entrambi i casi, intervento sul posto dei carabinieri. Prima, attorno alle 23.30 in via Pitrè, è andata in fiamme un'autovettura - si tratta di una Ford Galaxy - intestata a operaio. L'incendio è di origine dolosa: sul cofano dell'auto è stata, infatti, rinvenuta una bottiglia con del liquido infiammabile.

Di lì a poco, dall'altra parte della città, un'auto è finita dritta sui tombini privi di copertura che si trovano sulla strada adiacente all'ospedale "Santissimo Salvatore": la macchina è rimasta incastrata riportando anche ingenti danni e sul momento è stato impossibile "liberarla". Questa mattina, alla fine, sono intervenuti anche gli operai del Comune per disincastrare la vettura. In più parti di Paternò, da settimane ormai, vi sono pericolose e profonde buche dovute al fatto che i ladri di turno hanno fatto razzia dei copritombino in rame.