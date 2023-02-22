AUTO IN FIAMME LUNGO LA CATANIA SIRACUSA. RALLENTAMENTI

Questa mattina , 22 Febbraio 2023 una autovettura è andata distrutta in un incendio autonomo, mentre percorreva l’autostrada Catania-Siracusa , in territorio di Priolo.Sul posto sono intervenuti i vig...

Questa mattina , 22 Febbraio 2023 una autovettura è andata distrutta in un incendio autonomo, mentre percorreva l’autostrada Catania-Siracusa , in territorio di Priolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo.

Presenti anche la polizia stradale e gli operai dell'Anas

Forti disagi per il traffico, essendo l’ora di punta per il traffico di rientro, si è intasata in entrambe le direzioni con file interminabili ed automobilisti sull’orlo di una crisi di nervi.