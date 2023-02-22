AUTO IN FIAMME LUNGO LA CATANIA SIRACUSA. RALLENTAMENTI
Questa mattina , 22 Febbraio 2023 una autovettura è andata distrutta in un incendio autonomo, mentre percorreva l’autostrada Catania-Siracusa , in territorio di Priolo.Sul posto sono intervenuti i vig...
Questa mattina , 22 Febbraio 2023 una autovettura è andata distrutta in un incendio autonomo, mentre percorreva l’autostrada Catania-Siracusa , in territorio di Priolo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo.
Presenti anche la polizia stradale e gli operai dell'Anas
Forti disagi per il traffico, essendo l’ora di punta per il traffico di rientro, si è intasata in entrambe le direzioni con file interminabili ed automobilisti sull’orlo di una crisi di nervi.