AUTO IN FIAMME LUNGO LA SS 284 NEI PRESSI SVINCOLO SANTA MARIA DI LICODIA, INTERVENTO DEI POMPIERI
Momenti di paura intorno alle ore 12 di oggi, 22 Giugno 2023 sulla statale 284.
Un'auto - secondo quanto si è appreso - ha improvvisamente preso fuoco sulla carreggiata in direzione Adrano, nel tratto tra Santa Maria di Licodia e Biancavilla
Sul posto, per domare le fiamme, è giunta una squadra di vigili del fuoco.
Nessuna conseguenza per il conducente dell'auto, riuscito ad allontanarsi dalla vettura.
Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti che si stanno registrando in questi minuti nel tratto interessato dall'incidente