95047

AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI BELPASSO

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, lungo la strada provinciale 14 nella frazione di Piano Tavola, per l’incendio di un’autovettura.Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto...

A cura di Redazione Redazione
19 novembre 2018 07:32
AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI BELPASSO -
News
Condividi

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, lungo la strada provinciale 14 nella frazione di Piano Tavola, per l’incendio di un’autovettura.

Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno completamente avvolto l’auto, e alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto anche i Carabinieri.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047