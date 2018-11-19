AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI BELPASSO

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, lungo la strada provinciale 14 nella frazione di Piano Tavola, per l’incendio di un’autovettura.Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto...

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, lungo la strada provinciale 14 nella frazione di Piano Tavola, per l’incendio di un’autovettura.

Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno completamente avvolto l’auto, e alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto anche i Carabinieri.