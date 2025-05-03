AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE SULLA SS121: ATTIMI DI PAURA SULLA STRADA

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, poco prima dell'una, un’auto ha preso fuoco sulla Strada Statale 121, in direzione Misterbianco, all’altezza del centro commerciale.Francesco, un nostro lettore che...

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, poco prima dell'una, un’auto ha preso fuoco sulla Strada Statale 121, in direzione Misterbianco, all’altezza del centro commerciale.

Francesco, un nostro lettore che passava di lì nella corsia opposta, ci ha mandato una foto dell’accaduto, nonostante la visibilità fosse scarsa. Lo ringraziamo per la collaborazione

Per fortuna, il conducente si è accorto in tempo del problema ed è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propagassero, senza riportare conseguenze.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il traffico ha subito rallentamenti, ma la situazione sembra essere tornata alla normalità nelle ore successive.

L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi automobilisti e ha suscitato apprensione tra chi si trovava nei paraggi.

Ancora una volta, eventi come questo ricordano quanto sia importante mantenere sempre alta l’attenzione alla guida e segnalare tempestivamente qualsiasi anomali.