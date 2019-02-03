AUTO IN FIAMME SULLA SS121
A cura di Redazione
03 febbraio 2019 19:54
+++FLASH+++
Una Fiat 600 di colore bianco in fiamme sulla SS 121, dopo lo svincolo Piano Tavola , in direzione Catania.
Oscure al momento, le cause che hanno portato all'innesco dell’incendio
Sul posto i soccorsi
Disagi al traffico con lunghe code e rallentamenti.
IN AGGIORNAMENTO