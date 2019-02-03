95047

AUTO IN FIAMME SULLA SS121

+++FLASH+++Una Fiat 600 di colore bianco in fiamme sulla SS 121, dopo lo svincolo Piano Tavola , in direzione Catania.Oscure al momento, le cause che hanno portato all'innesco dell’incendioSul posto i...

03 febbraio 2019 19:54
+++FLASH+++

Una Fiat 600 di colore bianco in fiamme sulla SS 121, dopo lo svincolo Piano Tavola , in direzione Catania.

Oscure al momento, le cause che hanno portato all'innesco dell’incendio

Sul posto i soccorsi

Disagi al traffico con lunghe code e rallentamenti.

IN AGGIORNAMENTO

